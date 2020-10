Gobierno solo dialogará si manifestantes levantan bloqueos

El Gobierno fue claro: dialogará con los manifestantes, siempre y cuando estos levanten unos 30 bloqueos que se mantienen en diferentes puntos del territorio nacional.

"Le decimos al país y a las personas que están dirigiendo el movimiento de bloqueo en las calles que estamos dispuestos a comenzar a discutir con ellos, a conversar y a dialogar sobre los problemas nacionales o sobre los requerimientos y posiciones que ellos tengan en cualquier momento", dijo Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia.

"Requerimos, eso sí, que levanten los bloqueos, que levanten las medidas de presión que están afectando a tantos costarricenses, que les impiden desplazarse a sus lugares de trabajo, que afectan la actividad económica", agregó.

En el segundo día consecutivo de bloqueos, el Gobierno confirmó afectación en los sectores exportadores e importadores del país, así como del tránsito de mercancías que podrían comprometer el abastecimiento.

Sin embargo, el representante del movimiento Rescate Nacional asegura que el acercamiento no es un motivo suficiente para dejar las calles.

"Para que se levanten (los bloqueos) tiene que haber un compromiso del señor Presidente de que con el Fondo Monetario Internacional no va a haber negociación ninguna, que no va a haber venta de activos y que si hay nuevos impuestos, que es necesario ponerlos, que los va a pagar la gente que tiene dinero y no los pobres", advirtió José Miguel Corrales.



Además, insiste en un proceso de diálogo abierto, con acceso a la prensa y a los ciudadanos, en la sede de la Conferencia Episcopal.