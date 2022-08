Gobierno negociará en setiembre condiciones de nuevo crédito con el FMI

1 de agosto de 2022, 6:56 AM

El gobierno negociará en setiembre próximo las condiciones de un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que estará sujeto a nuevos compromisos en materia de recaudación.



El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que ese préstamo ya está siendo evaluado por parte del Ejecutivo y que los detalles se acordarán cuando el organismo multilateral visite el país en el marco de la tercera revisión del acuerdo de financiamiento ampliado que ya tiene con Costa Rica.

“El acuerdo con el Fondo hay que calibrarlo, no estamos pensando en el popurrí de impuestos que se dijo, ahora hay que decirles 'no vamos a ir por ahí, vamos por renta global'. Ahí hay un buen momento para empezar a mostrarle al FMI nuestra voluntad”, dijo Acosta.

El jerarca insistió en que el proyecto de renta global que dejó la administración anterior está en evaluación por parte del FMI para proponer una reforma “más integral”, paralelamente Hacienda trabaja en un nuevo proyecto para analizar y eliminar exoneraciones fiscales actuales y otra serie de propuestas que llegarían al Congreso a partir de setiembre.

“Reformas como avanzar más rápido en la apertura del mercado interno para deuda, avanzar en transformaciones estructurales en el Ministerio de Hacienda, disposiciones sobre cómo gestionar el endeudamiento mediante un sistema nacional de inversión pública para poder centralizar todas las gestiones crediticias, hoy somos bastante desordenados en el tema de empréstitos y me parece que le pierde la lógica que es un tema de gobierno y debería estar centralizado para definir prioridades de Gobierno”, adelantó Acosta.

En el apartado de exoneraciones, el ministro dijo que la propuesta en desarrollo pasará por evaluar periódicamente estas.

“Esa ley nos dice que cada cinco años hay que evaluar las exoneraciones, eso es muy diferente a una exoneración de por vida, el país puede tener incentivos para un grupo durante un tiempo, pero no puede ser que usted cree un privilegio, porque una exoneración pétrea es un privilegio y en ese sentido hay que hacer una evaluación, porque no es justo para los costarricenses que contribuyen con la sostenibilidad del Estado que haya otros que no lo hacen”, dijo.