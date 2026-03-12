Gobierno incumple meta para reducir presas: traslados aumentaron casi cuatro minutos

La meta del Gobierno para reducir el tiempo que los conductores pasan en presas no se cumplió en 2025.

Según el informe de seguimiento del Ministerio de Planificación y Política Económica ( Mideplan ), en lugar de disminuir los tiempos de traslado en carretera, estos más bien aumentaron.

Para ese año, las autoridades se habían comprometido a reducir el congestionamiento vial en 3 minutos con 39 segundos, mediante mejoras en la capacidad de la red vial nacional. Sin embargo, los resultados fueron distintos: el reporte indica que los tiempos de viaje incrementaron, en promedio, 3 minutos con 58 segundos .

Esto significa que quienes realizan trayectos de entre 45 y 50 minutos, ahora tardan casi cuatro minutos más en carretera. Por esa razón, M ideplan calificó la meta nacional como de “cumplimiento bajo”, es decir, que no se logró alcanzar.

“Afecta a todos. Nosotros, como somos pocos, para ir a atender una colisión tenemos que ir igual en la presa, como todos. Entonces aumenta el tiempo de atención a las colisiones y la presa aumenta”, explicó Gustavo Mora, oficial de tránsito.

Tres factores explican el incumplimiento

De acuerdo con el informe ministerial, el resultado se explica principalmente por tres factores:

El deterioro de la red vial.

Retrasos en obras en ejecución.

El crecimiento acelerado del parque vehicular, que reduce la velocidad de circulación.

A esto se suma que muchas carreteras presentan problemas de mantenimiento, lo que impide que los vehículos mantengan velocidades constantes.

El documento también advierte limitaciones en la medición del indicador. Entre ellas, la imposibilidad de obtener datos exactos debido a fallas en equipos de monitoreo, además de la dependencia de empresas proveedoras de información en tiempo real.

La supervisión de este proceso corresponde a la Secretaría de Planificación Sectorial, mediante el Sistema de Planificación Estratégica de Infraestructura y Transporte.

Costa Rica lidera en cantidad de vehículos en la región

El más reciente informe del Estado de la Región, publicado en abril de 2025, señala que Costa Rica es el país de Centroamérica con mayor cantidad de automóviles.

Se estima que en el país circulan 34.400 vehículos por cada 100.000 habitantes, una cifra que supera el promedio regional.

“Es importante generar algunas obras viales para disminuir las presas que estamos teniendo. En ese sentido, si bien carreteras como Circunvalación Norte ayudan, también es necesario generar intervenciones puntuales en distintos puntos para mejorar la circulación”, explicó Guillermo C arazo, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos .

El informe señala que esta tendencia refleja una preferencia creciente por el transporte particular, lo que continúa presionando la capacidad de las carreteras.