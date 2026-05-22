Gobierno descarta aeropuerto de pasajeros en Orotina, pero analiza opción de carga

El futuro del aeropuerto de Orotina vuelve a generar discusión, aunque bajo una propuesta distinta a la planteada en años anteriores.

El ministro de Obras Públicas y Transportes aseguró, en consulta con Telenoticias, que en el corto plazo Costa Rica no requiere una nueva terminal aérea internacional para transporte de pasajeros. Sin embargo, manifestó interés en impulsar un aeropuerto de carga en el cantón de Orotina, debido a su ubicación estratégica y cercanía con el Pacífico Central.

La posibilidad de desarrollar una terminal aérea en esa zona no es nueva. Hace siete años, un análisis elaborado por la firma británica Mott McDonald concluyó que existe viabilidad técnica para construir un aeropuerto en Orotina, capaz de servir como punto de conexión entre la Gran Área Metropolitana y el Pacífico Central del país.

El proyecto había tomado relevancia durante administraciones anteriores. No obstante, tras asumir la presidencia en 2022, el entonces mandatario Rodrigo Chaves descartó inicialmente la propuesta, alegando que la situación presupuestaria del país era limitada y compleja.

Ahora, el tema regresa a la agenda pública, aunque con un enfoque más orientado al fortalecimiento logístico y al transporte de mercancías.