Gobierno apoya proyecto de cáñamo industrial

El Gobierno de la República reafirmó su apoyo al proyecto número 21388 sobre el cáñamo industrial.



El Poder Ejecutivo asegura que respalda el proyecto en tanto se legalice únicamente el cultivo, producción y comercialización de cáñamo para usos industriales y terapéuticos y con las medidas de seguridad y control correspondientes.

Además, menciona que cuenta con el respaldo de estudios técnicos que sustentan su gran potencial como herramienta de reactivación económica.

En una carta que enviaron a los diputados indican que esta iniciativa generaría combustibles alternativos y otros materiales amigables con el ambiente, así como nuevas oportunidades agrarias e industriales y nuevas fuentes de empleo en industrias como la textil, alimentaria y farmacéutica generando un impulso a la economía nacional, indispensables en el escenario actual.

“El cáñamo es una industria mundial en desarrollo, con expectativas de crecimiento que rondan el 22%. Se estima que la utilidad en cuanto a sus derivados podría ser de hasta un aproximado de $10.000 dólares estadounidenses por hectárea”, según la carta.

Por otro lado, el Ejecutivo señala que, por razones de seguridad y salud pública, no considera oportuna la legalización ni comercialización del cultivo del Cannabis Sativa L (conocida como marihuana), variedad de la planta que cuenta con capacidad psicoactiva, dado que, actualmente, “el Estado no cuenta con los recursos que requeriría el control de su producción, comercialización y consumo, para velar porque no termine afectando la salud y la seguridad de los ciudadanos”, explicó el ministro de la Presidencia.