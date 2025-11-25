Generación pospandemia enfrenta presión y ansiedad al elegir carrera, dicen expertos

Elegir carrera se ha convertido en un proceso más emocional y complejo para los cerca de 50 mil estudiantes de quinto y sexto año que deberán tomar esa decisión en 2025.

Se trata de jóvenes nacidos entre 2008 y 2009, la primera generación pospandemia, marcada por meses de clases virtuales, confinamientos y un sistema educativo aún en transición (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con especialistas en educación y salud mental, este grupo llega a la elección vocacional con mayores niveles de ansiedad, menos claridad sobre su futuro y un entorno cargado de presión familiar, sobreinformación y un mercado laboral que cambia rápidamente.



Aunque tienen más acceso a tecnología y recursos, también muestran dificultades para manejar la incertidumbre. Expertos explican que el lóbulo prefrontal —encargado de la planificación y la toma de decisiones— no madura completamente hasta los 25 años, lo que vuelve más comunes la indecisión, el miedo a equivocarse e incluso los cambios de carrera.



Profesionales consultados en servicios de orientación reportan que muchos estudiantes llegan con episodios de ansiedad, pánico o tristeza al intentar definir su camino académico.



El panorama no se detiene ahí: en 2026 y 2027 ingresará al diversificado la generación Alfa, aún más digital y con menor tolerancia a la frustración, lo que requerirá un acompañamiento vocacional y psicológico más profundo desde edades tempranas.

