Generación pospandemia enfrenta presión y ansiedad al elegir carrera, dicen expertos
Cerca de 50 mil estudiantes de quinto y sexto año deberán escoger carrera en 2025, una decisión que se vuelve más desafiante para la primera generación marcada por la educación virtual.
Elegir carrera se ha convertido en un proceso más emocional y complejo para los cerca de 50 mil estudiantes de quinto y sexto año que deberán tomar esa decisión en 2025.
Se trata de jóvenes nacidos entre 2008 y 2009, la primera generación pospandemia, marcada por meses de clases virtuales, confinamientos y un sistema educativo aún en transición (ver video adjunto de Telenoticias).
De acuerdo con especialistas en educación y salud mental, este grupo llega a la elección vocacional con mayores niveles de ansiedad, menos claridad sobre su futuro y un entorno cargado de presión familiar, sobreinformación y un mercado laboral que cambia rápidamente.
Aunque tienen más acceso a tecnología y recursos, también muestran dificultades para manejar la incertidumbre. Expertos explican que el lóbulo prefrontal —encargado de la planificación y la toma de decisiones— no madura completamente hasta los 25 años, lo que vuelve más comunes la indecisión, el miedo a equivocarse e incluso los cambios de carrera.
Profesionales consultados en servicios de orientación reportan que muchos estudiantes llegan con episodios de ansiedad, pánico o tristeza al intentar definir su camino académico.
El panorama no se detiene ahí: en 2026 y 2027 ingresará al diversificado la generación Alfa, aún más digital y con menor tolerancia a la frustración, lo que requerirá un acompañamiento vocacional y psicológico más profundo desde edades tempranas.