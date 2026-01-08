Gasolinas, carros nuevos y arroz empujan el costo de vida a terreno negativo

Los precios de las gasolinas, los vehículos nuevos y el arroz fueron los que más incidieron para que la inflación en Costa Rica cerrará el 2025 en –1,23%, la segunda más baja de todo el año.



Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente al mes de diciembre.



En el otro extremo, el tomate, la cebolla y la papaya fueron los productos que más empujaron al alza el costo de la vida.



El IPC evalúa el comportamiento de los precios de 289 bienes y servicios. En esta medición, 47% subieron de precio, 35% bajaron de precio y 18% no presentaron variación.