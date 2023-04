Funeral de Inés Sánchez será el domingo

Fuimos afortunados de contar con una mujer tan completa. ¡Cuánto desearíamos —dijo un pensador— guardar la fuente de vida eterna, para poder convivir un tiempo más con mujeres como Inés Sánchez! Cuánto quisiéramos saber el secreto para mantenerlos siempre a nuestro lado.

Pero estamos obligados a ser generosos. Allá también necesitan gente como ella. Doy gracias a la vida por haberme permitido conocer a doña Inés y de ser su amigo.

En la vida caminamos siempre hacia el recuerdo. La memoria es la salvación de los seres humanos, porque de esa forma podemos existir más allá de nuestro tiempo. El tiempo de Inés ha llegado a su final. Eso duele. Por eso, reitero a sus hijas y a sus nietos, mi cariño y mi amistad.

“Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está aguardando que vuelva allí”… Fidel murió y ella nunca pudo volver, aquí dejó su inmenso corazón y una marca profunda, imposible de borrar.