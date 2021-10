Fundación del príncipe William y duquesa Catalina, otorga a Costa Rica galardón medioambiental

Costa Rica obtuvo el Earthshot Prize, en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza.

El anunció lo dio este domingo junto con la fundación el príncipe William Inglaterra y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge.

Se trata de un reconocimiento otorgado por The Royal Foudation of the Duke and Duchess of Cambridge y su propósito es generar cambios que ayuden a restaurar al plante en un plazo de un década.

La actividad se transmitió en simultáneo en los 15 países seleccionados como finalistas globales.

Con este reconocimiento, Costa Rica obtendrá 1 millón de libras debido a su proyecto de Pagos de Servicios Ambientales (PSA) a propietarios de fincas, el cual comenzó en el año 1997.

Este proyecto ha sido liderado por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El mismo se trata de un reconocimiento financiero que da el estado a través de Fonafifo a los dueños de bosque y plantaciones forestales por los servicios ambientales que éstos proveen y que impactan en la mejoría del medio ambiente.

También obtiene este galardón debido al modelo de conservación exitoso, que hoy permite que un alto porcentaje de la biodiversidad esté protegida a través de las Áreas Silvestres Protegidas.

El presidente de la república, Carlos Alvarado, indicó que este dinero será invertido en replicar y fortalecer estos modelos en conservación marina.

Agregó que en Costa Rica el 92% del territorio es marino pero solo 2,7% está bajo esquemas de áreas marinas protegidas razón por lo que la inversión del premio será en esta área.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza indicó que llegó el momento de replicar lo que se ha hecho en tierra, en el mar, explicando que Costa Rica ha venido realizando esfuerzos en conservación marina y actualmente cuenta con instrumentos modernos para fortalecer el resguardo de la biodiversidad marina.

El premio es el resultado del trabajo de dos años del Príncipe y The Royal Foudation, que busca desarrollar un proyecto que pueda proteger el medio ambiente e identificar soluciones probadas ante los principales problemas ambientales del orbe.

En el video adjunto, se puede ver un extracto en inglés, de la ceremonia en donde se premió al país con este reconocimiento.