Funcionarios piden intervención de Fuerza Pública ante toma de Rectoría de UCR

La toma de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) se mantiene activa este lunes, al cumplirse cinco días desde su inicio, sin que hasta el momento se concrete un acercamiento formal entre estudiantes y autoridades universitarias.



La protesta, que se desarrolla en la sede Rodrigo Facio, en San Pedro, surgió en el contexto de las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027. Estudiantes que permanecen dentro del edificio afirman que continuarán con la manifestación y que cuentan con víveres suficientes para sostenerla durante varias semanas (ver video adjunto).



Sin embargo, la presión para que intervenga la Fuerza Pública ha ido en aumento. Una funcionaria de la UCR solicitó formalmente, mediante una carta dirigida al Consejo Universitario, que se permita el ingreso policial al edificio, argumentando daños en la infraestructura y la necesidad de que el personal retome sus funciones. También señaló que dejó pertenencias personales dentro del inmueble al momento de la ocupación.



Desde la Rectoría, la postura se mantiene enfocada en el diálogo. Autoridades universitarias reiteraron que la institución, por su carácter humanista, busca resolver los conflictos sin recurrir a medidas represivas y respetando la diversidad de pensamiento.



El escenario reabre el debate sobre la autonomía universitaria. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, esta no implica que las universidades estén fuera del marco legal del país. No obstante, el ingreso de la Fuerza Pública a un campus universitario está limitado y solo puede darse sin autorización en casos de flagrancia o mediante una orden judicial debidamente fundamentada.



Por su parte, los estudiantes rechazan la posibilidad de intervención policial, al considerar que atentaría contra la autonomía universitaria y el movimiento estudiantil. Aseguran, además, que se mantienen en comunicación con la Defensoría de los Habitantes.



En paralelo, la Defensoría solicitó un informe a la UCR para esclarecer los hechos ocurridos desde el inicio de la protesta.



Mientras tanto, el rector Carlos Araya ha insistido en la necesidad de abrir espacios de diálogo, aunque los manifestantes señalan que no han sido convocados formalmente. La ocupación se mantiene y, según los estudiantes, podría extenderse durante el resto de la semana.



