Funcionarios de Cuidados Paliativos cobraron horas extra que no se pudieron demostrar

Un médico y una enfermera de la Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia cobraron procedimientos como horas extra, pero no se pudieron demostrar.

Así se consigna en el oficio HSVP-DG- CDYCP-0031-2026 firmado por la doctora María Luisa Marino Herrera, jefa del departamento.



"Se está encontrado en el Reporte de Horas Extras del mes de abril, un procedimiento de transfusión, a cargo de un médico y una enfermera, pero al entrar al expediente no hay información consignado en el EDUS, que demuestre este procedimiento", reza el oficio.



De acuerdo con la encargada de la clínica, esto no es nuevo. Lo mismo ocurrió en agosto del año pasado cuando decidió no pagar las horas extras tras hallar inconsistencias al revisar los expedientes y compararlos con los procedimientos.

Ángel Juárez, representante de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP) en el hospital, tramitó una denuncia anónima que hizo ver esas irregularidades.

El hospital informó que abrió un órgano de investigación en conjunto con la Auditoría Interna de la CCSS para esclarecer las supuestas irregularidades.

Más información sobre este caso en el video de Telenoticias.