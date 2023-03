Funcionarios cierran escuela en Pavas: "Llevamos tres meses sin recibir salario"

27 de marzo de 2023, 7:18 AM

Funcionarios de la Escuela Daniel Oduber en Pavas tomaron la decisión de no abrir el centro educativo este lunes.

Según dicen, llevan tres meses de no recibir salario debido a la falta de nombramiento de una persona en la Junta Directiva para que haga la distribución del dinero.

“Es muy difícil porque acá todos somos madres y madres de familia, pagamos casa, recibos, a muchos los van a desalojar de su casa, compañeros han tenido que trabajar fines de semana en otros lugares para solventar las necesidades de sus hogares. Fuimos nosotros hasta el consejo municipal para ver si nos podían ayudar en algo, no podemos seguir trabajando así", dijo Andrea Vega, trabajadora de la institución.

Esto también ha provocado que no se giren recursos para atender las necesidades del centro educativo. Cuentan que no tienen papel higiénico, jabón para platos, no cuentan con fotocopiadora, la cocina se dañó y tampoco tienen cucharas para que los estudiantes coman.