Funcionario que aparece en video de "vacunación falsa" no es enfermero

El funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sospechoso de vacunar incorrectamente a un adulto mayor, no es enfermo de profesión.



Así lo aclaró el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, luego de confirmar que el hombre no es agremiado.

"Aunque no es nuestra intención minimizar el acto (en su debido momento se podrá demostrar si hubo dolo o no en dicha acción), sí debemos ser enfáticos en que no es un profesional de enfermería", confirmó la institución.