Funcionario del MEP lleva 10 años incapacitado

Las incapacidades en el Ministerio de Educación Pública (MEP) presentan escenarios muy distintos. Mientras algunos funcionarios se incapacitan por uno o dos días, otros permanecen fuera de sus labores durante varios meses e, incluso, existen casos que se extienden por años.

De acuerdo con la institución, actualmente al menos un funcionario acumula 10 años de incapacidad, una situación que refleja la diversidad y complejidad de las licencias médicas que administra el ministerio.

El impacto también se refleja en las finanzas institucionales. En los últimos años, el costo para atender incapacidades ha mantenido una tendencia al alza. Solo entre 2021 y 2024, el gasto del MEP para cubrir sustituciones pasó de ¢28.300 millones a ¢43.500 millones, lo que representa un incremento superior al 53%.

Actualmente, la institución destina más de ¢100 mil millones al año para atender incapacidades y garantizar la continuidad del servicio educativo.

Además, entre enero y el 19 de junio de este año, 31.769 funcionarios registraron al menos una incapacidad y el MEP tramitó 71.001 licencias médicas, ya que un mismo trabajador puede incapacitarse en varias ocasiones durante el año.

Esta situación representa un desafío para la continuidad del proceso educativo en las aulas, debido a la necesidad de gestionar sustituciones y mantener la prestación del servicio educativo.



