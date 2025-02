Fuga de especialistas: "No se vale que por llenar espacios yo ponga gente no capacitada"

El Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC) no ha recibido solicitudes para levantar los requisitos a especialistas de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pese a que esa una de las alternativas que le ofrece el decreto de emergencia sanitaria por la renuncia de estos profesionales.

No obstante, desde los ojos de su presidente, Elliot Garita, no debe ser que las vacantes sean ocupadas por médicos sin la capacitación necesaria para desempeñarse en esos cargos.

"A ver, en una guerra todo es válido, vuelvo a insistirle. Sin embargo, yo creo que se vuelve un poco contraproducente para la salud del pueblo poner a atender en temas muy específicos a gente que no tiene el conocimiento. "Usted tiene problema porque no logra pasar un carro por la revisión técnica y resulta ser que no pasa y no pasa. ¿Qué es lo lógico? ¿Quitar la revisión técnica? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está haciendo este tipo de controles es que me está asegurando la calidad", explicó el cirujano cardiovascular y torácico.

Desde su punto de vista, las personas que acuden a los servicios públicos de salud deben tener la tranquilidad de que recibirán una atención oportuna, no que estas se conviertan en una preocupación adicional al malestar por el cual consultan.

Ahí la importancia de la regulación y el control que ejerce el colegio profesional que dirige, sostiene Garita.

"Yo necesito que el paciente se asegure que solo se tiene que curar, no que además tiene que dormir con un ojo abierto para ver si no me van a matar en el proceso de curarme. Y esa responsabilidad, ¿quién la adquiere? Esa responsabilidad de velar por la persona, que el que le va a dar a usted su salud, ¿quién la adquiere? "Entonces, eso es lo que estamos buscando. No se vale en ningún momento que por llenar espacios yo ponga gente no capacitada", enfatizó el presidente del Colegio de Médicos.

Para el vocero es difícil creer que una persona acepte que un médico "que no ha sido evaluado, que ha perdido el examen hasta siete veces porque no lo ha podido pasar, que ha tenido problemas porque no hay cómo comprobar que lo que él dice que hizo fuera de otro país sea comprobable en este país" atienda a su madre o hija.

Añadió que, hasta ahora, la supervisión del colegio profesional ha funcionado con normalidad. De hecho, mencionó que la semana pasada se incorporaron 75 especialistas nuevos y se espera que en loas próximas 8 semanas lo hagan 400 nuevos médicos.