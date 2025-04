Fuerza Pública prepara operativo para evitar “lagarteada” en Santa Cruz

La Fuerza Pública mantendrá un dispositivo de seguridad este próximo viernes en la comunidad de Ortega, Santa Cruz, para asegurarse de que no se capture a ningún lagarto.

El anuncio llega a pesar de que, desde hace años, los vecinos de esa localidad guanacasteca no han podido realizar la tradicional lagarteada, una cuestionada práctica que durante años se llevó a cabo el Viernes Santo.

Las propias autoridades reconocieron que desde hace mucho los vecinos de esta comunidad dejaron de capturar a estos reptiles, aunque lo cierto es que esto se logró gracias a la intervención oficial, que provocó y provoca molestias entre los habitantes.

“Desde hace varios años, la gente no ha hecho ningún intento, digamos, fuerte por capturar un animal, sí vemos que están ahí y conversan y hay actividades, pero de ahí no pasa.

“La molestia se mantiene, pero no pasa de ser una queja, pero tienen que entender que el deber de las autoridades es cumplir la ley y si la ley dice que no se puede, pues es así. Nos alegra que la comunidad entienda que esta es la razón, una ley, no algo personal”, añadió Mauricio Méndez, del SINAC.