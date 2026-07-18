Fuertes vientos y alto oleaje mantienen en alerta a las autoridades

Durante este sábado y domingo, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé una disminución en la humedad; se espera el ingreso del polvo del Sahara y vientos alisios acelerados.



Esa combinación de factores provocará importantes variaciones en las condiciones climáticas del país.



Pese a que el panorama es estable en la mayoría del país, no se descartan aguaceros en diferentes sectores, acompañados incluso de tormenta eléctrica.



En el Caribe costarricense, por ejemplo, ya se reportan aguaceros aislados.



El IMN hace un llamado a la prevención, especialmente por la saturación de los suelos.



Además, para este fin de semana se prevé el ingreso al país de la onda tropical n.º 24, específicamente el domingo en horas de la noche.



Se mantiene en el país una alerta por alto oleaje provocado por el fortalecimiento de los vientos alisios. En Limón, por ejemplo, se reportan olas de entre dos y tres metros de altura, generando además condiciones de riesgo para bañistas y embarcaciones.



Para el Valle Central y el Pacífico se esperan cielos nublados, pero poca probabilidad de lluvias; eso sí, los fuertes vientos podrían llegar hasta los 70 kilómetros por ahora.