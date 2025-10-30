Fuertes lluvias causan más de un centenar de incidentes, principalmente en San Carlos

Las fuertes lluvias registradas el miércoles provocaron 104 incidentes por inundación, principalmente en San Carlos, según informó Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las comunidades más afectadas son Pénjamo de Florencia y Barrio La Cruz, en Ciudad Quesada, donde varias familias sufrieron daños considerables en sus viviendas.

"La CNE, en coordinación con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, desarrolla este jueves diversas acciones de respuesta que incluyen el envío de suministros a las familias afectadas, la valoración de infraestructura, la limpieza de rutas y la atención de necesidades básicas en las zonas impactadas", dijo Picado.

En Pénjamo, nueve casas resultaron con daños importantes, por lo que se coordinó con el IMAS para brindar asistencia a los vecinos.



Actualmente, 210 personas permanecen en albergues temporales ubicados en Puerto Jiménez, Corredores, Santa Cruz, Nicoya, Cóbano y Florencia de San Carlos.



En Guanacaste y la Zona Sur del país, las lluvias han disminuido, aunque aún persisten anegamientos en varios sectores.

Los Comités Municipales de Emergencia y la CNE mantienen un operativo de asistencia humanitaria y continúan con el levantamiento de daños para determinar las necesidades de las comunidades.



En Puntarenas, un deslizamiento en la ruta entre Jacó y Playa Hermosa obligó al cierre temporal de la vía. Maquinaria del MOPT trabaja en la limpieza y habilitación del paso, que se espera reabrir en el transcurso del día.



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el país ya no se encuentra bajo los efectos indirectos del huracán Melissa, aunque se mantiene la advertencia debido a la temporada lluviosa, que podría generar precipitaciones durante la tarde y la noche.

El IMN registra esta mañana lluvias en los alrededores de La Fortuna de San Carlos y cielo nublado en el Caribe Norte, mientras que en el Valle Central y el Pacífico prevalece la nubosidad variable.

