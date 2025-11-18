Fuerte temblor sacude a Costa Rica

Un importante sismo de magnitud superior a cinco sacudió a Costa Rica la tarde de este martes.

El temblor tuvo su epicentro en Osa, pero fue percibido en casi todo el territorio nacional, incluidos Desamparados, Goicoechea, Coronado, Tibás, Escazú, Dota, Alajuela, Grecia, San Ramón, Cartago, Oreamuno, Heredia, Flores, Santo Domingo, entre otras localidades reportadas por lectores de Teletica.com.





De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el sismo tuvo su origen en San Pedrillo de Osa, a dos kilómetros de profundidad. La magnitud previo a la revisión correspondiente se estimó en 5,5.



La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), por su parte, estimó la magnitud del temblor en 5,9 y lo situó en Drake de Osa, a 26 kilómetros de profundidad.

