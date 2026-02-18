Fuerte temblor en el Caribe Sur deja más de una docena de réplicas

Un fuerte sismo se registró la madrugada de este martes en el Caribe Sur del país, acompañado por poco más de una docena de réplicas, según datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).



El evento principal ocurrió a las 3:06 a. m., con una magnitud de 5 grados. El epicentro se localizó a 3 kilómetros al norte de Sixaola, cerca de la frontera, con una profundidad de 12 kilómetros, y fue sentido incluso en Turrialba.

“Es un evento sentido, prácticamente, en toda la región sur de Limón, Talamanca, Changuinola, inclusive del lado de Panamá, en Turrialba también, y es consecuencia del cabalgamiento de la placa de Panamá sobre la placa del Caribe.

“Es la misma zona de colisión donde ocurrió el terremoto de Valle de la Estrella de 1991”, detalló Marino Protti, sismólogo del Ovsicori.

Posteriormente, se han presentado poco más de una docena de réplicas, algunas de ellas con magnitudes de hasta 3.4 grados. Incluso, mientras se realizaba la grabación con un experto del Ovsicori, una de estas réplicas se produjo y quedó registrada en el sistema de alerta temprana, siendo percibida en el Valle Central.



De acuerdo con los especialistas, este sismo es considerado uno de los eventos importantes que se presentan en la zona. Señalan que todos los años se registran en la región del Caribe Sur movimientos sísmicos de magnitud 4 o superior.