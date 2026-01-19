Fuerte temblor deja sin luz a vecinos de Curridabat y Montes de Oca

El fuerte sismo percibido la tarde de este lunes interrumpió, por algunos minutos, el servicio de electricidad en sectores de Montes de Oca y Curridabat.

Durante el temblor, uno de los transformadores de potencia de la Subestación de Sabanilla, en el primero de los cantones josefinos, se disparó y dejó sin luz a los vecinos de la zona.

"A las 5:11 p. m. (casi 5 minutos después del movimiento) se pudieron hacer operaciones en la calle y restablecimos los circuitos", explicó el gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Luis Fernando André.

Personal técnico de esa entidad, así como del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue desplazado al sitio para hacer las verificaciones del caso.

De acuerdo con el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional de Costa Rica (Ovsicori-UNA), el temblor fue de magnitud 4,4, con epicentro en el centro de San José y a una profundidad de 3 kilómetros.

Por su parte, la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (RSN-UCR), informó que el evento tuvo una magnitud de 4,5, con epicentro un kilómetro al este de San Juan de Tibás, a 6 kilómetros de profundidad.

