Fuerte sismo sacude el Pacífico y Valle Central

Un sismo de magnitud 4.2 fue registrado este martes 5 de mayo en gran parte del Pacífico y el Valle Central.

El movimiento telúrico se registró a las 2:54 p. m., según el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

El epicentro se ubicó a 11.8 kilómetros al suroeste de Espadilla de Quepos, en Puntarenas.



El evento se localizó en las coordenadas 9.3165 de latitud y -84.2263 de longitud, con una profundidad de 65.12 kilómetros.



A través de las redes sociales, el temblor fue reportado como fuerte y corto en Manuel Antonio, Parrita, Jacó, Tibás, Acosta, Cartago, Moravia, Turrucares, Alajuela, Puriscal, Heredia, Atenas, San Ramón y en Uvita de Osa.

