Fuerte oleaje se “come” playa en Caribe Sur costarricense

El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta un fuerte oleaje que ha provocado erosión en las playas y condiciones adversas para la navegación y actividades recreativas.



De acuerdo con el Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (MIO-CIMAR) de la Universidad de Costa Rica (UCR), desde el domingo se registra la influencia de un empuje frío que ingresa por el Caribe provocando olas intensas.

Rodney Mora, especialista del MIO-CIMAR, explicó que “los pronósticos señalan que hay un oleaje alto entre los dos y cuatro metros en promedio, con máximos que pueden alcanzar los cinco metros que romperán en las playas del litoral Caribe”.

“La probabilidad de corrientes de resaca es un hecho, por eso se recomienda precaución extrema a la navegación, sobre todo a la navegación de embarcaciones pequeñas o medianas en la salida de ríos, esteros o desde la misma playa, así como posibles afectaciones en los puertos. A partir del jueves se espera que el oleaje merme”, señaló Mora.

Manzanillo antes y después del fuerte oleaje.

Durante la mañana y la tarde de este martes, el MIO-CIMAR reportó un oleaje muy alto, por lo que no se recomienda el ingreso de bañistas, además de la generación de corrientes de resaca muy fuertes.



El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes toda la región del Caribe amaneció nublada, con presencia de lluvia dispersa de baja intensidad.

En su reporte, la entidad indicó que “el empuje frío #13 mantendrá su influencia durante lunes y martes, empezando a disminuir la misma a partir del miércoles”. Además, señaló que los vientos seguirán mostrando ráfagas fuertes entre 70 y 100 km/h en el norte de Guanacaste y que, debido a que el frente frío ha alcanzado el sur de Centroamérica, las condiciones frías permanecerán en el país durante los días mencionados, ascendiendo hasta el miércoles y jueves.



Visitantes y residentes de la zona también han notado los efectos del oleaje y la erosión costera.

Isa Quesada comentó en redes sociales que “ya dos años consecutivos que vamos de paseo al Parque Nacional Cahuita y siempre hacemos el recorrido del parque hasta Puerto Vargas, y es increíble ver cómo en un año el paso por ciertos sectores ha sido completamente invadido por la erosión del mar”.



Por su parte, Jimmy Rod, vecino de Puerto Viejo, señaló que “tengo muchos años de vivir en Puerto Viejo y todos los diciembres con la época lluviosa sucede lo mismo, luego vuelve a su normalidad”. Sin embargo, agregó que “lo único atípico es que no sucedió en el mes que siempre sucede”.



Carlos Sánchez indicó que “ya hace falta hacer pequeños rompeolas para proteger la playa, tanto en Manzanillo como en Playa Negra”, y agregó que “el nivel del mar ha subido durante los últimos años; si usted ve fotos de los años 1990 verá la diferencia”.

Desde hace poco más de 20 años, investigadores de la Universidad Nacional (UNA) han venido estudiando la erosión que se da en las playas del Caribe Sur del país, que hace retroceder la costa, provocando cambios ambientales y afectación a las estructuras localizadas sobre o próximas a la costa.

De acuerdo con los últimos estudios, Cahuita, Puerto Vargas, Playa Negra, Manzanillo y Gandoca presentan en la actualidad una mayor erosión.