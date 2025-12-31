Fuente de la Hispanidad recibirá miles de personas el 31 de diciembre para despedir el año

La Fuente de la Hispanidad se prepara para convertirse en el principal punto de encuentro para despedir el año y recibir el 2026 con un evento masivo organizado por la municipalidad de Montes de Oca.



La actividad, denominada Fin de Año Hispanidad, se desarrollará durante la tarde y noche del 31 de diciembre, con una agenda que combinará música en vivo, actividades recreativas y un espectáculo de pólvora.



Uno de los momentos esperados de la jornada será la presentación de la agrupación Marfil, que pondrá ritmo a la celebración conforme avance la tarde. Más adelante, ya cerca de la medianoche, Los Ajenos tomarán el escenario para encabezar el cierre musical y acompañar el conteo de fin de año.



Además de los conciertos, el evento incluirá una carrera de maletas, un acto protocolario municipal y, con la llegada del año nuevo, un juego de pólvora, anunciado como el más grande que se ha realizado en el país.



La actividad contará con un área gastronómica, con venta de alimentos y bebidas.



Para participar, las personas deben adquirir su entrada a través de la plataforma nunucr.com.



El acceso general será gratuito, mientras que las terrazas habilitadas tendrán un costo adicional.

