¿Fue a Dekra entre octubre y marzo? Puede retirar sticker 2024 a partir del lunes

30 de marzo de 2023, 7:17 AM

Si usted fue a hacer la revisión técnica vehicular entre el mes de octubre y el mes de marzo, no tiene el sticker 2024 y tiene placa 1, 2, 3 o 4, debe ir a partir de este lunes a Dekra.

Tome en cuenta estas recomendaciones: no se ubique en la fila para revisión, no quite del parabrisas el sticker 2023 y lleve la hoja de inspección. Si perdió la calcomanía o la hoja de inspección deberá hacer la revisión técnica vehicular de nuevo.