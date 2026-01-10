Frío deja escarcha en volcán Irazú y anticipa ráfagas de viento intensas

El volcán Irazú amaneció cubierto de escarcha debido a las bajas temperaturas, un fenómeno que anticipa un fin de semana marcado por fuertes vientos en gran parte del país.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Costa Rica mantendrá este fin de semana el patrón atmosférico estable típico de enero, caracterizado por escasas lluvias, ráfagas intensas y madrugadas frías en gran parte del territorio nacional.

Durante el sábado y domingo se registrarán ráfagas de viento especialmente intensas en el Pacífico Norte y el Valle Central.

En zonas cercanas a las cordilleras de Guanacaste y Talamanca, las ráfagas podrían alcanzar entre 80 y 90 kilómetros por hora, mientras que en el centro del país oscilarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, según estimaciones del IMN.

Las bajas temperaturas también han marcado las últimas horas, con mayor intensidad en los sectores altos del Valle Central.

Imágenes recientes muestran lo ocurrido en el volcán Irazú, donde se ha presentado escarcha, un fenómeno asociado a temperaturas muy bajas. Estas condiciones se han repetido durante varios días en la zona debido al descenso sostenido de la temperatura.

De acuerdo con el IMN, las temperaturas mínimas más bajas del Valle Central se registraron en el Irazú, donde el termómetro descendió hasta los 2 grados Celsius.

Las autoridades advierten que, aunque el fin de semana se mantendrá mayormente seco, a inicios de la próxima semana el ingreso de un nuevo empuje frío incrementará aún más la intensidad del viento y traerá lluvias aisladas.