Franklin Chang sobre motor de plasma: “la prueba es un gran éxito”

El motor de plasma del astronauta costarricense, Franklin Chang Díaz, logró completar 88 horas en potencia máxima (poco más de 3 días y medio), aunque la meta era 100 horas, la prueba es catalogada como un total éxito.



La prueba del motor VASIMIR se realizó en un laboratorio de Ad Astra Rocket en Houston, Texas, Estados Unidos.

Según indicó el científico costarricense, “la prueba fue interrumpida por un sensor defectuoso, no directamente en el cohete, pero eso hizo que el software de control detuviera la prueba a las 88 horas”.

Sin embargo, debido a que el cohete funcionó con normalidad a su potencia máxima es que consideran que el resultado es exitoso.

“La prueba es un gran éxito. Ver los datos de temperatura”, posteo Chang en Twitter.

