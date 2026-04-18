Flamenco rescatado en Limón tuvo una recuperación "increíble", pero no podrá ser liberado

Pese a que luce recompuesto e increíble, el flamenco rescatado el año pasado en Limón no podrá ser liberado.

Así lo informó el viernes el Jaguar Rescue Center, sitio al cual fue trasladada el ave por parte de personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), luego de que el 27 de junio de 2025 se le encontrara herida, tras haber sido perseguida por perros en Penshurt de Valle La Estrella, en el cantón limonense.





Para entonces, el animal tenía nueve meses de hacer esporádicas apariciones en playa Moín de Limón. Expertos pajareros apuntaban que el ave algún día iba a regresar a su hábitat, en Sudamérica.

"Siguiendo una evaluación conjunta y consensuada entre el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Grupo de Especialistas en Flamencos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y nuestro equipo de especialistas veterinarios y biólogos, se determinó que no puede ser liberado. "Esto se debe a su falta de visión, a un comportamiento humanizado, a la ausencia de otros individuos de su especie en el país y a que Costa Rica no cuenta con el ecosistema adecuado para su alimentación, lo que hace inviable su liberación en vida silvestre", indicó el centro en sus redes sociales.

El animal fue encontrado en alarmantes condiciones durante su rescate. Estaba débil, bajo de peso y con hipotermia.

De inmediato, en Jaguar Rescue Center se le dio tratamiento y, aunque se le diagnosticó una insuficiencia hepática y renal, logró estabilizarse, ganó peso y desarrolló un hermoso plumaje rosa.

​