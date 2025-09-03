Fiscalía ordena diligencias “urgentes” por supuestos abusos contra estudiante en Palmares

El Ministerio Público ordenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizar, “de manera urgente”, diligencias por el caso del estudiante abusado sexualmente en el Colegio Experimental Bilingüe de Palmares.



La información la confirmó a Teletica.com la Fiscalía Penal Juvenil de San Ramón, a través de su oficina de prensa.



Sin embargo, la respuesta no detalla qué acciones debía llevar a cabo la Policía Judicial.



Este medio reveló el lunes anterior que el Organismo de Investigación Judicial ya tenía en su poder una serie de informes del evento del 27 de agosto pasado, así como la pesquisa disciplinaria que desarrolla la Dirección del centro educativo.



La entrega de esa información se dio durante una visita realizada al día siguiente del hecho, indicó a este medio el director de Educación de Occidente, Miguel Sibaja.

Sibaja dio a conocer que la familia de un estudiante de sétimo año había formulado una denuncia por aparentes agresiones sexuales. Las mismas son atribuidas —tanto judicial como disciplinariamente— a seis o siete alumnos de décimo y undécimo año.