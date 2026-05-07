Fiscalía investiga denuncias por supuestos daños y coacción en toma de la UCR

La Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la recepción de una denuncia relacionada con los hechos vinculados a la toma estudiantil en la Universidad de Costa Rica (UCR).

El caso se tramita por el presunto delito de daños, mientras que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene abierta otra investigación por el supuesto delito de coacción.

En ambos procesos, las denuncias fueron presentadas contra persona ignorada, por lo que hasta el momento no existen imputados individualizados.

Este miércoles se cumplen dos semanas desde que los estudiantes mantienen la toma del edificio administrativo de la UCR, en protesta por temas de infraestructura y gestión universitaria.