Fiscalía confirma primera denuncia formal contra Pietra Verdi

La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen confirmó a Telenoticias que ya se recibió la primera denuncia formal en relación con la empresa Pietra Verdi.



Fueron cientos de costarricenses que invirtieron ahorros que ahora corren peligro debido al supuesto cierre de este sistema de inversión, tras una demanda presentada contra los encargados del proyecto, en Brasil.

Álvaro Mora, quien dice a través de un video tener comunicación con los directores de la compañía, reconoció que muchos ticos incluso sacaron préstamos que, actualmente, siguen pagando.

“La noticia nos cogió por sorpresa este lunes, no hay mentira en esto que les estoy diciendo. El corporativo se reúne con nosotros; yo estaba en una reunión de presentación y recibí una llamada que me decía 'conéctese porque dice Marcio que no va a pagar el 1.2'. Como estás en una presentación de negocios de algo que acabás de ver, porque hace dos días estuve en Brasil en las oficinas, vi la planimetría de trabajo que han alcanzado y hoy vienen y dicen que no van a pagar”, dijo.

Inversión difícil de recuperar

Daniel Suchar, analista financiero, asegura que las personas que invirtieron en Pietra Verdi no pueden hacer nada, desde el punto de vista legal, lo que dificulta la posibilidad de retornar el dinero.

Sin embargo, considera que los afectados, lo más que podrían hacer, es demandar por estafa a los líderes de ese esquema en Costa Rica.

“Mucha gente no va a recibir nada porque, lamentablemente, no hay sustento legal como facturas, declaraciones juradas, etc., contra alguna empresa que esté en el país y eso dificulta la posibilidad de retornar algún dinero por la vía legal. Este tipo de plataformas están fuera del país, mucho está en la nube y como ni tienen rastreabilidad a nivel tributario es mucho más difícil ir a buscar dineros”, agregó Suchar.