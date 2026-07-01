Fiscalía allana presunto botadero ilegal en área protegida de Desamparados

La Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental dirigió este miércoles un allanamiento en una propiedad ubicada en Quebrada Honda, Patarrá de Desamparados, como parte de una investigación contra un hombre de apellido Fallas por presuntos delitos ambientales.

La diligencia permitió la recolección de evidencia para fortalecer la causa penal 26-001366-0042-PE. Los equipos también realizaron inspecciones técnicas para determinar el impacto ambiental en el sitio.

En el operativo participaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), funcionarios del Ministerio de Salud y personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

La investigación se relaciona con los aparentes delitos de disposición ilegal de residuos, invasión de un área de protección y amenazas.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso presuntamente recibía, almacenaba y depositaba escombros, materiales de construcción, llantas y otros desechos dentro del área protegida. Las autoridades consideran que esa actividad representó un riesgo para el recurso hídrico y el ecosistema.

Una vez concluido el allanamiento, la Fiscalía solicitará una audiencia ante el Juzgado Penal de Desamparados para pedir medidas cautelares. La intención es detener la aparente actividad contaminante mientras continúa el proceso penal.



