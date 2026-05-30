Fiscalía advierte sobre ola de estafas dirigidas a quienes retiran el FCL o compran carros

El retiro del FCL y la compra de vehículos encendieron las alertas de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia ante una ola de estafas informáticas que busca vaciar cuentas bancarias mediante llamadas, mensajes y enlaces falsos.



Las estafas informáticas continúan creciendo en el país y las autoridades advierten que ningún perfil está exento de convertirse en víctima.



La fiscal coordinadora de la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, Melissa Quirós, aseguró que actualmente la modalidad más denunciada es la del “falso funcionario municipal.”

“Actualmente tenemos la incidencia del falso funcionario municipal, que está de número uno en el 'top' de las causas que originan estas denuncias. También sigue el falso empleador y por debajo tenemos la modalidad de 'carding,' o uso de tarjetas de débito o crédito, para realizar compras,” explicó Quirós.

Según detalló la fiscal, los delincuentes utilizan estrategias de ingeniería social para manipular a las víctimas. Los contactos suelen realizarse por llamadas telefónicas, WhatsApp o correo electrónico, donde los estafadores se hacen pasar por funcionarios públicos, entidades financieras o supuestos empleadores.

“Estas personas saben lo que están haciendo, saben cómo hacerse pasar por un funcionario municipal o bancario. Utilizan información pública y verdadera para hacer creer a las víctimas que se trata de una gestión legítima”, indicó Quirós.

La funcionaria explicó que los criminales aprovechan vulnerabilidades económicas o emocionales de las personas, ofreciendo exoneraciones de impuestos municipales o atractivas ofertas laborales para obtener datos sensibles como usuarios bancarios, contraseñas o números de tarjetas.



Las autoridades advierten que uno de los principales indicadores de fraude es el sentido de urgencia que transmiten los delincuentes.

“Siempre vamos a ver que ejercen presión a las víctimas. Les piden que accedan al enlace de forma rápida y les hacen creer que si no actúan de inmediato existirán consecuencias,” manifestó la fiscal.

Quirós recomendó mantener la calma y verificar cualquier comunicación directamente con la institución involucrada.



La Fiscalía también alertó que los ciberdelincuentes aprovechan temporadas donde circula más dinero en la economía nacional, como ocurre actualmente con el retiro del FCL y la compra o venta de vehículos.

“Son fenómenos de los que los delincuentes se aprovechan porque saben que las personas tienen un ingreso económico más alto frente a otras épocas del año,” indicó Quirós.

En caso de ser víctima de una estafa, las autoridades recomiendan presentar de inmediato la denuncia ante la entidad financiera y conservar todas las pruebas posibles.

“Es importante preservar mensajes, registros de llamadas, correos electrónicos y enlaces enviados por los delincuentes, porque esa información puede ser clave para rastrear el origen de las comunicaciones,” recomienda la fiscal.

Durante el último año, la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia y el Organismo de Investigación Judicial intensificaron operativos contra estructuras dedicadas a este tipo de delitos.

“El primer trimestre de este año se redujo en un 43% la cantidad de denuncias en comparación con el mismo periodo de 2025.