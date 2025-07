Fiscala sobre problemas de Celso Gamboa para hablar con abogados: "No es nuestra preocupación"

Colaboró con esta información la periodista Mónica Matarrita

Al Ministerio Público no le preocupan las constantes denuncias de Celso Gamboa sobre supuestas limitaciones en su derecho de defensa, en el marco del juicio que se le sigue por presunto tráfico de influencias junto.

De esa manera lo externó la fiscala Natalia Villalta la tarde de este jueves, a su salida de una de las audiencias del debate.

A la funcionaria se le pidió una posición respecto a las quejas del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, y las implicaciones que estas puedan tener en el proceso en el que figura junto al exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.

"En realidad no es nuestra preocupación. Y les voy a explicar por qué. Este juicio ya es la segunda vez que se hace. Don Celso, junto con su defensora, que también se encuentra aquí presente, doña Natalia, ya ellos establecieron su estrategia de defensa, don Celso conoce la prueba, que es exactamente la misma prueba en la que estamos en este contradictorio. Entonces, no tendría que haber ningún problema.

En su primera declaración a los medios desde que arrancó el contradictorio, Villalta también fue consultada sobre si el juicio puede atrasar el proceso de extradición a Estados Unidos que se estudia paralelamente, ante lo que indicó que no.

La funcionaria recordó que el artículo 14 del Tratado de Extradición con Estados Unidos, que establece la posibilidad de diferir una eventual entrega del también exfiscal, en caso de que este sea condenado.

De igual manera, mencionó que será un juez el que resuelva si se inclina por esa posibilidad, o por hacer una entrega temporal, de forma tal que Gamboa cumpla el hipotético castigo en el gigante americano, mientras encara un proceso en ese país por supuesto narcotráfico.

El juicio contra Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya entró este jueves en su tercer día.

Valga recordar que los hechos acusados tienen que ver con que los dos primeros —como fiscales— presuntamente realizaron una serie de gestiones para beneficiar al último con una certificación que le permitió presentarse ante la ciudadanía como un candidato a la Alcaldía de San José sin causas abiertas, de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2016.

La constancia, sin embargo, fue solicitada luego de que la oficina de comunicaciones del Ministerio Público le confirmara al diario La Nación que Araya aparecía como "imputado" en el expediente 12-000096-621-PE, cuando en realidad solo había sido denunciado e, incluso, llegó a figurar como testigo.

Durante la mañana de este jueves testificó la jefa de prensa de la Fiscalía, Tatiana Vargas.

La periodista aseguró que, tras haber suministrado la información a su colega de La Nación, Mercedes Agüero, Gamboa le hizo un reproche por haber indicado que Araya era encartado. Esa fue la primera y única vez que el exjerarca le hizo un reclamo así por datos enviados a medios de comunicación.

"Don Celso me mandó a llamar a su oficina, que quedaba muy cerca de la mía en la Fiscalía General. Yo me presenté a su oficina. Él se encontraba ahí con don Justo Pastor y me pregunta que si yo sé algo de una información enviada a La Nación confirmando una causa penal contra don Johnny Araya. Yo le contesté que sí, que efectivamente, que era parte de una gran lista de solicitudes que había enviado la periodista Mercedes Agüero Él me pregunta que por qué yo envié esa información", explicó la comunicadora.

"En ese mismo acto le pidió a don Justo Pastor (López, asesor del entonces subjefe del Ministerio Público) que por favor llamara a don Johnny Araya para que le dijera que enviara una carta a la fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción, doña Berenice, y que le pidiera una certificación para que le indicara que no formaba parte de esa causa en investigación", agregó.