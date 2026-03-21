Finca turística en Montezuma exhibía animales exóticos de forma ilegal

Una finca turística en Montezuma de Cóbano fue sorprendida exhibiendo animales silvestres exóticos de manera ilegal.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) decomisó dos emús que permanecían en cautiverio en el sitio sin contar con los permisos correspondientes.

Las aves fueron trasladadas a un centro de rescate, donde recibirán atención especializada y se definirá su futuro.

El Minae recordó que la tenencia de animales silvestres como mascotas es ilegal y reiteró la importancia de denunciar estas prácticas para proteger la biodiversidad del país.