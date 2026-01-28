¿Fin de semana lluvioso? Este es el pronóstico del Instituto Meteorológico

El empuje frío número 13 comenzará a afectar al territorio nacional desde el sábado, luego de la salida del número 12 este miércoles, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).



De acuerdo con los expertos, este nuevo fenómeno traerá vientos más intensos de lo habitual, con velocidades que podrían superar los 100 kilómetros por hora en el Valle Central, donde normalmente se registran ráfagas de entre 30 y 50 km/h durante esta época del año.



Además, se prevé un descenso generalizado en las temperaturas máximas, cercano a los 5 grados centígrados en algunas zonas del país, así como un aumento en las lluvias, principalmente en la vertiente del Caribe y sectores del Valle Central (ver video adjunto de Telenoticias).



El meteorólogo Paulo Solano explicó que los empujes fríos corresponden a masas de aire polar que se desplazan desde el hemisferio norte hacia regiones más al sur, lo que genera un gradiente térmico y de presión que intensifica los vientos y favorece condiciones de frío y lluvias.



Para este caso, se espera que durante el sábado se presenten principalmente condiciones ventosas, mientras que a partir de la noche comenzarán las precipitaciones en el Caribe, las cuales podrían extenderse hacia el Norte y el Este del Valle Central.



Las condiciones más severas se prevén entre el domingo y el lunes, cuando se esperan lluvias más significativas y un ambiente más frío.



Según el IMN, este tipo de fenómeno suele tener una duración de hasta cuatro días, por lo que el empuje frío número 13 podría mantenerse activo hasta entre el martes y miércoles de la próxima semana.





