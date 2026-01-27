Fin de la moneda de ₡5 impactará tarifas de autobús desde julio

La salida de circulación de la moneda de cinco colones obligará a redondear las tarifas del transporte público en Costa Rica y cambiará la forma en que miles de usuarios pagan el autobús en efectivo.

A partir del 1° de julio, el Banco Central establecerá que la moneda de ¢5 dejará de funcionar como medio de pago. Ante esto, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplicará un ajuste extraordinario en las tarifas de autobús.

El cambio no será uniforme: algunas tarifas bajarán, otras subirán levemente y varias permanecerán sin modificaciones, dependiendo del cálculo final para cada trayecto.

Actualmente, el sistema nacional de autobuses moviliza a más de 918 mil personas al día, en 416 rutas y con casi 5.000 tarifas diferenciadas, muchas de ellas utilizadas por adultos mayores y personas que dependen del servicio diariamente.

Redondeo en pagos en efectivo

Con la salida de la moneda de ¢5, los pagos en efectivo deberán ajustarse al monto disponible más cercano.

Una tarifa de ¢484 bajará a ¢480.

Una tarifa de ¢486 subirá a ¢490.

Pago electrónico como alternativa

La ARESEP confirmó que se mantendrán tarifas diferenciadas según el medio de pago. Quienes utilicen pago electrónico podrán cancelar el monto exacto, sin necesidad de redondeos.

Las autoridades advierten que el uso de efectivo se volverá más complicado para pasajeros y choferes, debido a la dificultad de dar vueltos exactos, por lo que recomiendan privilegiar el pago electrónico.

El impacto final se conocerá una vez concluya el estudio tarifario que definirá, ruta por ruta, cuáles tarifas subirán, bajarán o permanecerán iguales.