Fieles católicos de San Isidro de El General dieron la bienvenida a su nuevo arzobispo

Los fieles católicos de la diócesis de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, le dieron la bienvenida a su nuevo arzobispo.



Se trata del sacerdote Juan Miguel Castro Rojas quien es oriundo de Naranjo y ejerció sacerdocio en San Carlos.

“Qué bendición que en un día tan importante como este me pueda acompañar mi querida madre y mi papá desde su casa, por asunto de salud no ha podido estar presente, gracias mamita te amo mucho. Hoy quiero renovar mi compromiso ante Dios y ustedes, muy querida comunidad cristiana, el mismo que hice hace 31 años para mi ordenación sacerdotal, de gastarme y desgastarme, de amar y servir, como lo dice en el lema que he querido escoger”, fueron las palabras del nuevo arzobispo.