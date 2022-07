Fideicomiso Ruta Uno seguirá adelante con obras en ejecución, admite ministro de Transportes

Por Juan José Herrera | 10 de julio de 2022, 14:01 PM

El ministro de Transportes, Luis Amador, aseguró el viernes que, pese a que el Gobierno insistirá por el finiquito del fideicomiso del proyecto San José – San Ramón, todas las obras que están actualmente en curso seguirán adelante.



El jerarca explicó que ya se reunió con la gerencia del Banco de Costa Rica (fiduciario del proyecto) y que esta manifestó “la mejor de las voluntades” para conversar sobre la posición del Ejecutivo y buscar “la mejor salida para los costarricenses”.

“Esta también es mi posición, yo no quiero terminar algo y tener que esperarnos un año o un año y medio y tener que esperar que empiece otro fideicomiso u otro proceso; no no no, ya hemos esperado demasiado por la ruta 1, en exceso, ya eso debería estar”, dijo hoy Amador.

El ministro reconoció así que ninguna de las obras en curso se va a detener, pero no quiso precisar cuáles serían esos proyectos.

“Lo que queremos es que haya una transición adecuada, de la cual no haya interrupción de lo que se viene haciendo y que terminen todas las etapas que ya vienen de camino. No puedo darle más detalles por respeto a los señores del banco, de hecho me comprometí a no dar declaraciones, pero es para que entienda que estamos conversando”, aseveró.

Según Amador, en 10 días el Gobierno y el BCR estarían anunciando la ruta que se seguirá para el finiquito del fideicomiso.

¿Cómo está el proyecto?

El ministro fue claro que el proyecto de ampliación de los 55 kilómetros entre San José y San Ramón está en una etapa preoperativa, que incluye todas las labores previas a la construcción, como estudios técnicos, expropiaciones y demás.

Sin embargo, el Fideicomiso decidió que, en aras de acelerar el proyecto, ejecutaría de inmediato las llamadas obras impostergables (OBIS), 14 proyectos específicos pensados para atender cuellos de botella e intercambios esenciales para facilitar el tránsito al momento de la ampliación.

De estos, ya fueron construidos y entraron en operación cinco: conector Barreal – Castella, paso a desnivel Firestone, puente sobre río Segundo, puente sobre río Ciruelas y el puente sobre río Alajuela.

Hay, además, una obra en etapa de diseño, otra en licitación y las demás esperando la aprobación de Conavi (fideicomitente) para iniciar los procesos de licitación.

Sin embargo, no está claro si esas obras impostergables se llevarán a cabo antes de que se finiquite el contrato.

El Fideicomiso Ruta Uno confirmó que no ha recibido una notificación formal sobre las decisiones que tomará el MOPT en relación con el contrato y que, mientras eso no suceda, el BCR no se referirá al tema.