Festival de la Luz cambiará su recorrido tradicional este 2025

El Festival de la Luz, uno de los eventos más emblemáticos de la capital, cambiará su tradicional recorrido en 2025.

La Municipalidad de San José confirmó que el desfile de carrozas dejará atrás el Paseo Colón y la Avenida Segunda para trasladarse a los alrededores de La Sabana, adoptando un formato “carrusel” que rodeará el parque con una ruta de 360 grados (ver video adjunto de Telenoticias).



El anuncio generó preocupación entre regidores, comerciantes y representantes del sector gastronómico, quienes advirtieron que la medida podría afectar la actividad económica en el centro de la ciudad. La Cámara Costarricense de Restaurantes calificó el cambio como “un golpe nefasto” para el gremio y pidió a la municipalidad reconsiderar la decisión.



Durante casi tres décadas, el desfile ha iluminado el corazón de San José y atraído a miles de visitantes, consolidándose como un evento central de la agenda navideña. Comerciantes y regidores insisten en mantener el recorrido tradicional para preservar tanto la tradición como los beneficios económicos asociados al evento.