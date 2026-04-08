Fenómeno de El Niño amenaza al país con calor extremo y menos lluvias

El director del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), Welmer Stolz, advirtió este miércoles, en la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno en Casa Presidencial, sobre una alta probabilidad de que el fenómeno de "El Niño" se desarrolle durante el segundo semestre del año.

Según el experto, esto podría generar impactos significativos en todo el territorio nacional.

“Existe una alta probabilidad de que se desarrolle un evento del fenómeno del Niño en el segundo semestre del año que podría llegar a tener un impacto fuerte en el país.

“Se prevé un aumento en las temperaturas con anomalías que pueden oscilar entre 0.5 y 1 grado Celsius por encima de lo normal, siendo Guanacaste la más afectada", señaló Stolz.

En cuanto al comportamiento de las lluvias, el IMN proyecta condiciones deficitarias en todo el país a lo largo de varios trimestres: entre -15% y -20% de abril a junio, entre -10% y -20% de julio a agosto, y entre -10% y -30% de septiembre a noviembre.



Asimismo, Stolz indicó que “la temperatura media sería más alta de lo normal en todo el país” durante esos mismos periodos, lo que refuerza el panorama de condiciones más cálidas de lo habitual.



Respecto a la temporada de ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico, el especialista señaló que el fenómeno de El Niño suele estar asociado con una menor actividad. Para el 2026, se pronostican entre nueve y 12 sistemas, una cifra por debajo del promedio histórico.

No obstante, advirtió que “en nuestro país podríamos esperar al menos uno que nos afecte de manera indirecta entre el 1.º de junio y el 30 de noviembre”.

