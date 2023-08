Federación Internacional: “Es inaceptable el uso de intimidación policial a controladores aéreos de Costa Rica”

“El viernes se solicitó presencial policial en la Torre de Control del Aeropuerto Juan Santamaría, con el fin de velar por la seguridad de las personas y de las instalaciones físicas. Tal acción no fue con el propósito de monitorear ni vigilar a los controladores aéreos, ya que las labores de los oficiales de policía no son las mismas que las de los controladores aéreos. Los oficiales policiales estuvieron por un periodo de 5 horas aproximadamente, y al no haber situaciones que atender, se retiraron del lugar el mismo viernes. Se ofrece una sincera disculpa si esta acción fue interpretada como una vigilancia indebida”, indicó Fernando Naranjo, director general de Aviación Civil.