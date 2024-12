Fedefútbol y Unafut prometen “sanciones ejemplares” tras actos de violencia

El dirigente de Fuerza Herediana, Aquil Ali, tuvo su comentario sobre los hechos violentos que se dieron en el Morera Soto, tras la obtención del título 30 del Team.

"No me gusta todo lo que pasó aquí, a nosotros nos ha pasado muchas veces lo mismo, en otros estadios y nosotros, pero nunca actuamos de esta manera, espero que todo se calme, vamos a recibir el premio adentro de esta zona, el fútbol no se trata de esto", comentó Aquil.

Y agregó: "Ojalá que todos nosotros tengamos paz, se peleó en la cancha, fue un bonito partido y no creo que tengan que actuar de esa manera porque los jugadores de la Liga hicieron un gran esfuerzo".