¿Favorece a Costa Rica el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. sobre aranceles de Trump?

La decisión que tomó este viernes la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de anular buena parte de la agresiva política arancelaria que impulsa la administración del presidente Donald Trump beneficiará directamente a Costa Rica.

Según confirmó esta mañana el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la resolución provocará que toda la oferta exportable de Costa Rica hacia el país del norte vuelva a regirse por lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA o TLC).

Eso significa que se elimina el 15% impuesto por la administración Trump a los productos costarricenses que ingresaban a EE. UU., mismo que entró en vigencia desde agosto anterior.

“El día de hoy la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América emitió una resolución en la que declara la improcedencia de los aranceles establecidos por la Administración de ese país a ciertos productos importados, utilizando como sustento la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

“Con la emisión de esta resolución, y una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR)”, explicó COMEX.

El ministerio explicó que las autoridades costarricenses continuarán monitoreando esta situación, lo mismo que cualquier otra medida o mecanismo que pudiera tener un impacto en las exportaciones costarricenses a ese mercado. ​

“Notificaremos de forma inmediata a los exportadores y a la opinión pública sobre cualquier disposición que emane de la administración estadounidense.