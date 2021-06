Familia reinventó negocio pensando en su pequeño hijo

Contenido comercial

En nuestra sección #FamiliasInspirandoFamilias de Pozuelo, conoceremos a la familia de Mariana González. Ellos se animaron a emprender con ‘Eva Alambrismo’, un negocio que ofrece delicados accesorios (ver video adjunto).

Decidieron dejar el miedo atrás y pusieron su creatividad a prueba. Esta pequeña empresa les permite solventar sus necesidades económicas, más aún en tiempos de pandemia.

“A raíz de toda esta cuestión del COVID-19 y la pandemia nos hemos tenido que reinventar. Eva Alambrismo es un emprendimiento familiar: somos mi esposo, mi hijo y yo. Ahora tenemos un nuevo integrante en la familia de Eva Alambrismo que se llama Luis, es un primo de mi esposo que también, a raíz de la pandemia, quedó sin trabajo y ahora colabora con nosotros en la empresa”, contó Mariana.

“Durante la pandemia estuve embarazada, entonces era otra cosa más que había que abordar. Si ya la pandemia como tal viene a suponer retos, estando embarazada es un reto más porque es una boca más que alimentar, un niño al que hay que darle todo lo mejor, entonces nos impulsa más”, agregó la emprendedora.

Mariana asegura que el apoyo de su familia es total. La motivación creció con la llegada de Agustín.

“Si no estamos unidos como familia, si no llevamos un rumbo fijo, un eje común, si no nos comprometemos con el emprendimiento que tenemos, entonces es muy difícil. Esa unidad familiar nos hace salir adelante”, indicó González.

Ella reconoce que ser emprendedor en Costa Rica no es fácil, pero asumen el reto por las ganas de salir adelante.

Los productos de ‘Eva Alambrismo’ se venden por medio de redes sociales y también están disponibles en Amazon. Si desea más información, puede ingresar a los perfiles de @EvaAlambrismo o a la página www.evaalambrismo.com.