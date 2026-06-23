Familia de alias "Pecho de Rata" continuó negocio narco tras su extradición a EE. UU.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público ejecutan este martes el operativo Riverside, considerado por las autoridades como el mayor despliegue de allanamientos realizado en la historia del país.

La acción policial incluye 146 allanamientos en Limón, Heredia, Cartago, San José y Alajuela. Participan cerca de 1.500 agentes judiciales y cuerpos de apoyo policial (ver video adjunto en la portada).

El caso está relacionado con una estructura dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas. Según el OIJ, el grupo era liderado por Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien fue extraditado a Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que, tras la salida del país del supuesto líder criminal, la organización "habría continuado bajo el control de familiares".

“Estamos vinculando a sus cuatro hijos. No los hemos logrado localizar todavía, pero estamos en ese proceso”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

El jerarca señaló que los hijos de López Daneli "habrían asumido funciones dentro de la estructura mientras su padre enfrentaba el proceso judicial en Estados Unidos".

La pareja sentimental del sospechoso también es investigada. Según Soto, la mujer se encuentra en Suiza desde hace aproximadamente un mes y las autoridades coordinan con ese país para ubicarla.

Operación contra una estructura con características de cártel

Soto explicó que el caso fue denominado Riverside porque la organización operaba cerca de ríos y zonas costeras.

La investigación apunta a una estructura con liderazgo, distribución de funciones, legitimación de capitales, áreas de violencia y conexiones internacionales.

​“Cuando uno analiza qué define un cártel, este grupo encaja por su estructura, capacidad económica e influencia internacional”, afirmó Soto.

El OIJ relaciona a la organización con el grupo colombiano conocido como Los Costeños, una estructura señalada por tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con la investigación, embarcaciones provenientes de Colombia llegaban hasta el Caribe costarricense para descargar droga. Luego, la organización almacenaba y distribuía los cargamentos.

La marihuana era enviada principalmente al mercado interno, mientras que la cocaína tenía rutas internacionales.

Durante el proceso investigativo, las autoridades decomisaron aproximadamente 3,2 toneladas de marihuana y cerca de una tonelada de cocaína.

Golpe económico supera los ₡10 mil millones

El operativo también se enfocó en bienes relacionados con la organización.

Los agentes allanaron seis hoteles, cuatro casas de lujo utilizadas para alquiler mediante plataformas digitales, un restaurante, un gimnasio, una cancha de fútbol 5, un redondel y varias fincas con ganado.

El OIJ estima que el valor de los bienes podría superar los ₡10 mil millones.

​“Estamos hablando de una estructura con mucho poder económico. Tenían testaferros que movían propiedades y negocios”, detalló Soto.

Las autoridades también investigan ganado que estaría relacionado con el grupo. Se espera decomisar alrededor de 300 cabezas de ganado.

Detenciones y vínculos con otros casos

Durante el operativo fueron detenidas 40 personas. Además, 18 personas ya estaban detenidas previamente y faltaban 23 capturas pendientes al momento de la entrevista.

El OIJ también detuvo a dos funcionarios de la Policía Penitenciaria. Según la investigación, estos habrían facilitado teléfonos para que alias Pecho de Rata pudiera comunicarse mientras estaba privado de libertad.

La organización además aparece vinculada con otros expedientes de crimen organizado, entre ellos los casos de La H, Noni y Shock.

Soto indicó que algunos de los lugares intervenidos ya habían sido allanados anteriormente, pero las autoridades realizaron nuevas diligencias para recolectar evidencia.

El jerarca destacó que el operativo representa un golpe importante contra una estructura con presencia nacional e internacional.

Alias "Pecho de Rata" forma parte de los primeros costarricenses extraditados a Estados Unidos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, un proceso que evidenció la conexión de grupos criminales nacionales con redes internacionales.