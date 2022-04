Familia costarricense solicitó ayuda para salir de Shanghái, China

Una familia costarricense solicito ayuda para salir de Shanghái, China, no soportan más el confinamiento que hay en ese país por el COVID-19.

Se trata de Estefanía Quintero y Carlos Campos, ellos viven desde hace cuatro años en China. Ambos dan clases de inglés, pero él además física y fútbol.

Primero les dijeron que era solo por cinco días, pero ahora es un periodo indefinido.

“Ya el 1 de abril empezó el encierro que se hizo a nivel de toda la ciudad, luego fue cuando no se podía ni salir al pasillo, ellos tienen horarios para sacar la basura y hay voluntarios que andan monitoreando”, explicó Estefanía Quintero.

“Nos hemos visto vulnerables, te arrebatan la libertad, una libertad que tenemos en Costa Rica, donde podemos ir a donde queramos, acá no, acá nos dicen que no salgamos de la puerta, no se puede ordenar comida”, agregó Carlos Campos.