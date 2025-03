Falta de camas y de ortopedistas atrasa cirugía para motociclista accidentado, denuncia pareja

El 4 de marzo pasado, un carro y una motocicleta chocaron en calle El Mojón, en Desamparados de Alajuela.

La colisión, ocasionada por una invasión del vehículo al carril en el que viajaba la moto, quedó grabada en diferentes cámaras.

En la moto viajaban Britney Calderón y su novio, de 22 años. Pese a que la joven salió impulsada y acabó en el techo del auto, fue el conductor el que llevó la peor parte.

De hecho, el muchacho fue ingresado a una sala de shock con una fractura en tibia y peroné (vea video adjunto de Telenoticias).

El caso se remitió al Instituto Nacional de Seguros (INS), pero la póliza no cubría su atención. Desde entonces, permanece internado en el Hospital San Rafael de Alajuela.

"A él lo tuvieron dos días en una silla de ruedas, en donde la pierna se la tenían en una cosa de madera, ahí sentado, para que pudiera tener el pie arriba. Nos indican que no hay camas, no se sabe cuándo se puede pasar. Lo de él es bastante complicado, pero que ahorita no hay ortopedista disponible porque hay muchos casos", relató la mujer.