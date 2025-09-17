Fallos en sistema de CCSS complican trazabilidad de fármacos en hospitales, dice sindicato

Los fallos en el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) complican la trazabilidad de los fármacos en los centros de salud que operan con esa tecnología.

Tal parece ser el caso de la Farmacia del Hospital México, en San José, que presenta una diferencia de 21.000 unidades de fentanilo, entre lo reportado en la plataforma y lo que se entregó, según se desprende de la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025.



"En este caso se ha afectado la trazabilidad en los procesos de farmacia, haciendo que se pierda el control de los inventarios y que se afecte toda la operativa institucional, al punto que hoy las consecuencias se materializan en la fuga de medicamentos como el fentanilo, que está siendo denunciada en medios de comunicación. Nosotros desde el 15 de julio pedimos que se hiciera una investigación para que se sienten las responsabilidades sobre quienes han venido imponiendo este sistema que ha colapsado los servicios de la Caja", explicó el vocero de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Deivis Ovares.



En ese documento, la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud advierte de “discrepancias críticas” en los inventarios de ese opioide.

Desde meses atrás, el Gobierno de la República ha reportado un aumento en el consumo de fentanilo en el país. En los últimos 4 años se registran 10 fallecimientos por el consumo de este estupefaciente. Todos ocurrieron en funcionarios de la salud.

La discrepancia en los inventarios del Hospital México fue evidenciada en una visita sorpresa del ente rector, realizada el 2 de setiembre pasado. En esa inspección también encontraron una carga duplicada de morfina en ampollas, además de un faltante de 1.100 unidades en el inventario.

"Para los psicotrópicos y estupefacientes de igual manera se documenta el mismo fallo en los inventarios, y siendo que estos son medicamentos controlados que requieren de un tratamiento especial, esta situación se torna aún más sensible y riesgosa por las consecuencias que puede acarrear esto tanto para la persona usuaria como para el servicio de salud", advierte la orden sanitaria.

Estos descontroles con el fentanilo y la morfina están asociados a la implementación del sistema ERP, el 2 de junio anterior.

Sobre el particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Caja.