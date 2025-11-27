Fallece Carlos Alvarado, exdirector de Guardacostas

"Ante todo soy policía". Así decía muchas veces durante sus conversaciones Carlos Alvardo Valverde, exdirector de Guardacostas,exjerarca del Instituto Costarricense sobre Drogas y analista en temas de seguridad, quien falleció este jueves a los 64 años de edad.

El deceso fue confirmado por parientes, amigos y también consta ya en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Desde hace aproximadamente un mes había tenido complicaciones en su salud y estaba internado en el hospital de Alajuela.

Hijo de Manuel Alvarado, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), don Carlos también tuvo desde joven una inclinación por temas policiales.

Estudio derecho en la Universidad de Costa Rica y derecho del mar en la Universidad de Peruggia, Italia. Tuvo una destacada labor en la consolidación del proyecto patrullaje conjunto en aguas territoriales y en la creación del Cuerpo de Guardacostas, de la cual fue director.

En el Ministerio de Seguridad Pública fue asesor y llegó a ostentar el cargo de Comisionado.

Desde la silla de director del ICD fue un entusiasta impulsor de proyectos de ley como extinción de dominio, el cual siguió apoyando en conversaciones informales hasta sus últimos días.

También fue uno de los primeros en hablar de cambios en la legislación para aprobar la extradición de nacionales, cosa que se aprobó este año por la actual Asamblea Legislativa.

Además, fue un dedicado profesor universitario y escritor de varios libros de derecho. Continuamente era entrevistado por medios de comunicación como analista en temas de seguridad.